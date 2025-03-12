«Лилль» – «Боруссия». Онлайн-трансляция начнется в 20:45

«Боруссия» сыграет с «Лиллем» в ответной игре 1/8 финала Лиги чемпионов.

Спортс’‘ проведет текстовую онлайн-трансляцию этого матча. Начало – в 20:45 по московскому времени.

В прямом эфире игру покажет Okko.

Первый матч: 1:1

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