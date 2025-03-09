Вендел и расизм, поражения «Ман Сити» и «Баварии», дубль Салаха, золотой рекорд Клэбо, Дубов победил Ниманна и другие новости

1. В 20-м туре Мир РПЛ «Зенит» на выезде победил «Факел» (2:0), играя в большинстве с 37-й минуты – удаление Якимова вышло спорным.

На 74-й с ВАР удалили Вендела – бразилец показал средний палец фанатам хозяев, теперь он пропустит матч со «Спартаком». Тренер петербуржцев Сергей Семак сообщил, что игрок подвергся расизму со стороны болельщиков («уханье » попало на камеры) и футболиста «Факела»: «Его обзывали макакой, один соперник ее изображал. Надеюсь, последуют санкции». Лига заявила : «Подобные выходки недопустимы».

ЦСКА дома одолел «Химки» (1:0), но, возможно, гол на 93-й минуте был забит с нарушением правил . Московское «Динамо» разгромило махачкалинское (4:0), «Оренбург» уступил «Ростову» (1:2).

2. СКА обыграл «Металлург», «Спартак» потерпел поражение от «Торпедо», «Ак Барс» уступил «Авангарду», «Трактор» победил «Северсталь» и другие результаты дня Фонбет Чемпионата КХЛ.

3. Себастьян Самуэльссон выиграл гонку преследования на Кубке мира по биатлону, Йоханнес Бо не сможет превзойти рекорд Уле Эйнара Бьорндалена по количеству побед за карьеру. У женщин победила Жюлия Симон.

Виктория Сливко выиграла гонку преследования в финале Кубка России. У мужчин победил Даниил Серохвостов.

4. «Манчестер Сити» в гостях проиграл «Ноттингем Форест» (0:1) в 28-м туре АПЛ, «Ливерпуль» обыграл «Саутгемптон» (3:1) благодаря дублю Мохамеда Салаха с пенальти (54 очка за сезон ). Все результаты дня – здесь .

5. НХЛ. «Колорадо» обыграл «Торонто» (7:4), Ничушкин набрал 3+1 (первый хет-трик в регулярках лиги). «Рейнджерс» уступили «Оттаве» (3:4 ОТ), несмотря на 1+1 от Панарина . «Тампа» с Кучеровым и Василевским проиграла «Бостону» (0:4). Все результаты дня – здесь .

6. В 28-м туре Серии А миланские клубы выдали две волевые победы со схожим сценарием: «Милан» на выезде уступал 0:2, но все же выиграл у «Лечче» (3:2), «Интер» тоже проигрывал 0:2, но победил «Монцу» (3:2).

7. Йоханнес Клэбо выиграл коньковый масс-старт на 50 км на чемпионате мира. Норвежец – первый лыжник в истории , взявший 6 золотых медалей в 6 гонках на одном ЧМ, он побил рекорд Елены Вяльбе.

Дарья Непряева и Наталья Терентьева выиграли командный спринт на чемпионате России. У мужчин победили Савелий Коростелев и Александр Большунов.

8. В 25-м туре Бундеслиги дружно проиграли три топ-клуба , причем дома: «Бавария» – «Бохуму» (2:3), «Байер» – «Вердеру» (0:2), «Боруссия» Дортмунд – «Аугсбургу» (0:1).

9. НБА. 40+12+8 от Тейтума помогли «Бостону» обыграть «Лейкерс» (Леброн получил травму паха ) и другие результаты .

10. Индиан-Уэллс. Новак Джокович и Андрей Рублев выбыли во 2-м круге турнира, Карен Хачанов и Даниил Медведев вышли в 3-й круг.

У женщин в 3-й круг прошли Арина Соболенко, Коко Гауфф, Диана Шнайдер, Дарья Касаткина, Мирра Андреева, Полина Кудерметова и Людмила Самсонова, Анастасия Потапова выбыла.

11. Даниил Дубов победил Ханса Ниманна в блиц-матче. Американец теперь должен пройти тест на детекторе лжи.

12. Матч 27-го тура Ла Лиги «Барселона» – «Осасуна» перенесли из-за смерти врача каталонцев.

13. 49-летняя гимнастка из Узбекистана Оксана Чусовитина выиграла опорный прыжок на этапе Кубка мира в Баку.

14. Норвежских прыгунов с трамплина Мариуса Линдвика и Йоханна Андре Форфанга дисквалифицировали за манипуляции с костюмами на ЧМ.

15. В 25-м туре Лиги 1 Матвей Сафонов сыграл за «ПСЖ» и помог парижанам на выезде разобраться с «Ренном» (4:1), Дембеле снова забил – дважды! Все матчи дня – здесь .

16. Штаб Этери Тутберидзе поздравил подопечных с 8 марта . В ролике с поздравлением нет Анны Щербаковой, Юлии Липницкой и Алены Косторной.

17. «Автодор» уступил ЦСКА, МБА-МАИ справилась с «Самарой» и другие результаты дня Единой лиги ВТБ.

Цитаты дня:

Егоров призвал пожизненно отстранять в Медиалиге игроков, ушедших в профи без согласия клубов: «Если МФЛ не хочет считаться лигой-куколдом , дело Плешко должно стать отправным»

Разин – журналистам на пресс-конференции: «Вы чего пришли, в телефонах покопаться? Очень приятно, когда народу много, а на тебя не смотрят. Хотя бы чуть-чуть уважения должно быть»

Роман Ротенберг: «Хоккей – это «Формула-1». Мы обыграем Канаду любым составом – Макдэвида, Маршанда, Маккиннона, можем поспорить, – если будем такими темпами развиваться»

Семак о расизме в адрес Вендела: «Это не красит ни нашу страну, ни город, ни тех людей, которые это делают. Надеюсь, Fan ID для того и вводили, чтобы этих людей отстранять »

Александр Панов: «Мы прекрасно жили в СССР . Скромно, но все было. В магазинах была колбаса одна, колбаса вторая. Не как сейчас – выбор из 500, не знаешь, какую взять»

Бах о допуске россиян на Игры-2026: «Миссия олимпийского движения – объединять . Федерации зимних видов спорта должны изучить это очень внимательно»

Михаил Дегтярев: «Мы союзники с WADA – разделяем абсолютно все ценности, поддерживаем кодекс. Прогнозирую улучшение отношений в ближайшее время»

Дмитрий Чернышенко: «В России систематически занимаются физкультурой и спортом 33,5 млн женщин , в том числе профессиональные спортсменки»

Азаренко об электронном судействе в матче с Циньвэнь Чжэн: «Эта ###### система – дерьмо »