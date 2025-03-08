Михаил Дегтярев: «Мы союзники с WADA – разделяем абсолютно все ценности, поддерживаем кодекс. Прогнозирую улучшение отношений в самое ближайшее время»
Дегтярев надеется на улучшение отношений со Всемирным антидопинговым агентством .
«Хочу, чтобы те, кто будет нас читать и смотреть, поняли: мы союзники с WADA – Всемирным антидопинговым агентством. Целиком и полностью.
Разделяем абсолютно все ценности, поддерживаем кодекс, боролись с этим злом, боремся и будем бороться. Поэтому прогнозирую улучшение отношений с WADA в самое ближайшее время.
Для этого агентство должно принять решение на основе дорожной карты, которую мы парафировали и выполнили.
Плюс немножко надо поправить наш 329-й федеральный закон о физкультуре, изменить там несколько пунктов, что и сделаем в ближайшие месяцы, в весеннюю сессию Госдумы», – заявил глава ОКР, министр спорта РФ Михаил Дегтярев.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: ТАСС
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