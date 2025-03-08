Йоханнес Клэбо – первый лыжник в истории, взявший 6 золотых медалей в 6 гонках на одном ЧМ. Он побил рекорд Елены Вяльбе

Йоханнес Клэбо стал рекордсменом по количеству золота на одном лыжном ЧМ.

На чемпионате мира-2025 в Тронхейме лыжник победил в 6 гонках из 6. Он выиграл спринт, скиатлон, гонку с раздельным стартом, командный спринт, эстафету, а сегодня – масс-старт на 50 км.

28 лет назад, на чемпионате мира-1997, который также проходил в Тронхейме, россиянка Елена Вяльбе стала победительницей 5 гонок из 5. Сегодня Клэбо превзошел ее достижение.

Клэбо доминирует на ЧМ – первая победа в длинной гонке и 11-е золото! Теперь лучший лыжник мира?