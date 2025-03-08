Чемпионат России по лыжным гонкам-2025. Коростелев и Большунов, Мальцев и Терентьев, Червоткин и Ретивых выступят в квалификации командного спринта
ФосАгро Чемпионат России по лыжным гонкам-2025
Казань
Женщины
Командный спринт
Начало квалификации – 12:00 по московскому времени, финалов – 13:30 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч ТВ».
Участники
Савелий Коростелев – Александр Большунов (Татарстан-1)
Сергей Забалуев – Сергей Ардашев (Татарстан-2)
Сергей Волков – Денис Филимонов (Татарстан-3)
Артем Мальцев – Александр Терентьев (Тюменская область-1)
Алексей Червоткин – Глеб Ретивых (Тюменская область-2)
Констанин Тиунов – Егор Митрошин (Москва-1)
Павел Соловьев – Никита Родионов (Мурманская область)
Андрей Кузнецов – Андрей Мельниченко (ХМАО-1)
Андрей Собакарев – Александр Бакуров (Новосибирская область-1)
Виктор Жуль – Данила Карпасюк (Красноярский край)
Алексей Виценко – Ермил Вокуев (Республика Коми-1)
Полный старт-лист – на сайте ФЛГР.
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