Азаренко об электронном судействе в матче с Циньвэнь Чжэн: «Эта ###### система – дерьмо»

Виктория Азаренко резко высказалась об электронной системе судейства.

Это случилось во время матча с Циньвэнь Чжэн в Индиан-Уэллс. По мнению Азаренко, мяч ушел в аут после свечки китаянки при счете 3:6, 4:4 30:30, но Hawk-eye Live показал, что мяч едва коснулся линии.

После этого белоруска обратилась к судье на вышке.

– Это полная херня. Нужен ВАР. Там осталась четкая отметка. И это уже второй раз. Четкая отметка.

Эта ###### система – дерьмо.

– Ты понимаешь, что я должна дать тебе предупреждение.

– Конечно, должна. Конечно.

В итоге Азаренко проиграла 3:6, 4:6.