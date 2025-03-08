Азаренко об электронном судействе в матче с Циньвэнь Чжэн: «Эта ###### система – дерьмо»
Виктория Азаренко резко высказалась об электронной системе судейства.
Это случилось во время матча с Циньвэнь Чжэн в Индиан-Уэллс. По мнению Азаренко, мяч ушел в аут после свечки китаянки при счете 3:6, 4:4 30:30, но Hawk-eye Live показал, что мяч едва коснулся линии.
После этого белоруска обратилась к судье на вышке.
– Это полная херня. Нужен ВАР. Там осталась четкая отметка. И это уже второй раз. Четкая отметка.
Эта ###### система – дерьмо.
– Ты понимаешь, что я должна дать тебе предупреждение.
– Конечно, должна. Конечно.
В итоге Азаренко проиграла 3:6, 4:6.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @TheTennisLetter
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