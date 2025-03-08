Дембеле забил 20 голов за 15 игр в 2025 году. Вингер «ПСЖ» сделал дубль после 90-й в матче с «Ренном»
Усман Дембеле забил 20 голов в текущем году.
Вингер «ПСЖ» сделал дубль в добавленное ко второму время в игре против «Ренна» (4:1) в 25-м туре чемпионата Франции. Следует отметить, что 27-летний футболист вышел на поле лишь на 64-й минуте.
Таким образом, в 15 матчах в 2025 году у Дембеле 20 голов. Подробно со статистикой лучшего бомбардира парижан можно ознакомиться здесь.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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