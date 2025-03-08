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Егоров призвал пожизненно отстранять в Медиалиге игроков, ушедших в профи без согласия клубов: «Если МФЛ не хочет считаться лигой-куколдом, дело Плешко должно стать отправным»

Дмитрий Егоров высказался о переходе защитника «БроукБойз» в клуб Второй лиги.

«Если коротко по переходу Плешко. По ходу карьеры Плешко в «Броуках» я предлагал его всем: от Талалаева до Федотова из ЦСКА. Мне ничего не было нужно. Как сказал Кортава [технический директор Winline Медиалиги]: «Вы – единственный клуб МФЛ, который реально пытается не удержать, а устроить пацанов». Надеюсь, Дмитрий выступит по этому поводу.

Летом Дима сказал, что по Жекичу 100% поможет устроить просмотр в РПЛ: не летом, так зимой. Правда, там вероятнее была история в Махачкале, но Плешко сказал: «Не моя ментальность этот Дагестан».

После окончания сезона в октябре и до середины февраля мы пытались устроить его в ФНЛ – меньшее его не интересовало – для этого я писал Кортаве, главе ФНЛ Измайлову, говорил его брату из «Балтики» и т.д.

Не брал даже Пилипчук из «Челябинска», сказав Дьяку [Витаилю Дьякову, главному тренеру «БроукБойз»]: «Мне не подойдет».

Тогда мы пригласили домой коллегу Кортавы, спортдира «СКА-Хабаровск» (куда Плешко не прошел просмотр летом) и представителя юридической конторы «Дивитекс» Сергея Шаронова, который сидя у нас в раздевалке рассказывал, что игроки Медиалиги сейчас никому не нужны, но летом их куда-то устроят точно. Пригласили, послушали, разошлись.

9 февраля после фокуса Алишера и Бельги (оба игрока уехали в проффутбол – Спортс’‘) я дал игрокам две недели, чтобы они нашли проф клубы сами. Ведь на их подготовку я уже потратил по 500-600 тысяч рублей с октября и дальше планировались сборы, поездки, игры.

Плешко поставил большой палец, а в последнее время и вовсе грозился порвать в клочья эти профклубы, просил также свести его с BetBoom.

Но 6 марта, через 2 недели после дедлайна, Плешко подошел и сказал, что уходит в клуб, о котором я лично никогда не слышал. Клуб из банного комплекса, видимо. Плешко уточнил, что только узнал и вообще он «тут в медиалиге и так два года сидел». А нахрен ты заявку на просмотр тогда присылал из своего Приднестровья и готов был играть за 30к руб? Но ладно.

Тезис же о «только узнал» был тут же разоблачен. Сам президент команды из бани – которая, как это принято, забрала игрока МФЛ, даже не написав его прежнему клубу – сообщил, что он вообще не при делах, а агенты товарища Плешко сували его во все клубы подряд, но остальных отпугивал ценник – двести. Но они, мол, согласились – и вообще не в теме, не при делах, сами не местные, бедные и вообще у них самих всех игроков так крадут.

Контакт агента дали – и, бинго, это оказался чел из того самого «Дивитекса», которому, памс, дела Плешко поручил вести тот самый Шаронов, приходивший к нам в гости. У «Дивитекса» десятки футболистов низких лиг, с которых они берут по 10 проц с зарплаты. Курочка по зернышку, но набегает. А, главное, сколько сил эти товарищи положили на этого футболиста в последние два года – ну просто не сосчитать. Потому что 0.

Но эти типы вместе с Плешко тайно еще в прошлую пятницу подали запрос о переходе из «Броуков» в обход нас, так как трансферный лист был у нас после выступления Плешко в Кубке. Мы не профклуб, и система регистрирует этот трансфер автоматически в течение 3-4 дней.

У Плешко будут неплохие деньги. 200+20 за победу. У агентов премки. Конечно, с такой-то рекламой. Видели это видео из бани: мужички из подвала звезду подписывают. Ну, молодцы. К президенту айтишнику тоже не прокопаться – все чисто и впрямь. Он-то что?

Ну, ок, ушел Плешко – удачи ему. Правда, я не совсем понял, как этому товарищу хватило ума прийти в дом «Броуков» сегодня. Хотел бы попрощаться – мог бы собрать близких пацанов в кафе.

Вопрос только к Медиалиге и Дмитрию Кортаве, который приходил к нам в гости с Шароновым. Ребят, а мы как собираемся со сборной России играть, если лучших игроков нашей лиги нагло уводят мелкие сошки на самое дно проффутбола – а у клуба нет ни единой возможности ничего сделать.

Какой тут уровень мы хотим держать? Мы-то ладно, игроков найдем, а если не захотим искать, то пару сезонов поприкалываемся как банка, но нам-то всем, как лиге, этот проффутбол просто в лицо плюет.

И никаких мер нет. Но я знаю, какими они должны быть. Первая: пожизненный запрет на игру в Медиалиге для каждого, кто, имея действующий контракт, покинул МФЛ без согласия клуба или без компенсации, прописанной в договоре. И это лишь первая мера.

«Дело Плешко» должно стать отправным в правилах МФЛ, если она не хочет считаться лигой-куколдом. Пожизненные дисквалифицикации для предателей игры. Игры, которую проффутбол не считает футболом.

Игры, где можно установить рекорд посещаемости стадиона ЦСКА, где потерявшиеся игроки лечатся у лучших врачей, общаются с лучшими комментаторам и звездами, где на них смотрят сотни тысяч людей.

Нужно уважать себя и уважать клубы. Хочешь кинуть своих, подтереться контрактом, соглашениями и играть за баню, жалеешь, что «и так сидел тут два года» – иди, но обратной дороги не будет. Разве что в Приднестровье, – написал президент «БроукБойз».

Ранее Жекич перешел в «Волну» из Второй лиги.

Опубликовал: Илья Ковалёв
Источник: телеграм-канал Дмитрия Егорова
logoВолна
logoWinline Медиалига
logo«Жекич» Евгений Плешко
logoДмитрий Егоров
logoВторая лига Б
logoБроукБойз
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