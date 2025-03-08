  • Спортс
  • Футбол
  • Новости
  • Вендел показал средний палец болельщикам «Факела» и был удален после ВАР. Хавбек «Зенита» не сыграет со «Спартаком»
Фото
162

Вендел показал средний палец болельщикам «Факела» и был удален после ВАР. Хавбек «Зенита» не сыграет со «Спартаком»

Вендел удален в матче Мир РПЛ против «Факела».

Главный арбитр Виталий Мешков показал хавбеку «Зенита» прямую красную карточку на 74-й минуте после ВАР.

Вендел показал средний палец болельщикам «Факела».

Из-за удаления бразилец пропустит матч следующего тура со «Спартаком».

Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Опубликовано: Sports
Источник: Спортс″
logoВендел
logoВиталий Мешков
logoФакел
logoпремьер-лига Россия
фото
logoсудьи
logoЗенит
logoСпартак
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости футбола в любимой соцсети
Материалы по теме
«Зенит» обыграл «Факел» на выезде – 2:0. Вендела и Якимова удалили, у Гонду 1+1
222сегодня, 13:26
Ждем, что сработает правило бывших – но кто самый нужный в «Спартаке» и «Зените»? Кого брать в фэнтези РПЛ
56 марта, 23:10Фэнтези
Быстров о «Зените»: «Соболев никакой. Кассьерра не в лучших кондициях – его должен заменять Александр. В каком же он состоянии, что Семак не ставит его даже в такой ситуации»
142 марта, 10:08
Орлов о 0:0 «Зенита» с ЦСКА: «Не хватило Вендела, Лусиано расточителен, Кассьерра малоактивен. Есть вопросы к центру обороны, игра Нино – разочарование»
82 марта, 10:06
«Зенит» – ЦСКА: чего ждать от первого топ-матча весны?
401 марта, 11:30
Главные новости
Чемпионат России. «Зенит» обыграл «Факел», ЦСКА принимает «Химки», московское «Динамо» против махачкалинского, «Ростов» победил «Оренбург»
102535 минут назадLive
Владимир Быстров: «Поведение Вендела – свинство. Прям в команде обосрался. Лидер не может себе такого позволить перед ответственным матчем со «Спартаком»»
4 минуты назад
Чемпионат Германии. «Бавария» против «Бохума», «Байер» играет с «Вердером», «Боруссия» – с «Аугсбургом»
76 минут назадLive
«Ман Сити» проиграл 9 матчей в сезоне АПЛ. Это повторение худшего результата при Гвардиоле
87 минут назад
«Ман Сити» проиграл «Ноттингем Форест» на выезде – 0:1. Хадсон-Одои забил на 83-й
3513 минут назад
Чемпионат Англии. «Ман Сити» уступил «Ноттингем Форест», «Ливерпуль» против «Саутгемптона», «МЮ» сыграет с «Арсеналом» в воскресенье
12413 минут назад
Венделу грозит дисквалификация до 4 матчей за показанный средний палец
3121 минуту назад
Вендел подвергся расизму со стороны фанатов и игрока «Факела», заявил Семак: «Его обзывали макакой, один соперник ее изображал. Надеюсь, последуют санкции»
9123 минуты назад
Медведев на вопрос об удалении Вендела в матче с «Факелом»: «Сначала разберите поведение псевдоболельщиков»
7434 минуты назад
Чемпионат Италии. «Милан» в гостях у «Лечче», «Интер» против «Монцы», «Ювентус» сыграет с «Аталантой» в воскресенье
536 минут назадLive
Ко всем новостям
Последние новости
«Байер» – «Вердер». Шик и Силва играют. Онлайн-трансляция
5 минут назадLive
«Бавария» – «Бохум». Мюллер и Урбиг в старте. Онлайн-трансляция
5 минут назадLive
«Ливерпуль» – «Саутгемптон». Салах и Нуньес играют. Онлайн-трансляция начнется в 18:00
59 минут назад
ЦСКА – «Химки». Круговой и Заболотный играют. Онлайн-трансляция
1235 минут назадLive
Первая лига. «Алания» и «Тюмень» не забили, «Родина» и «Енисей» сыграли 0:0
1436 минут назадLive
МЛС. «Атланта» Миранчука примет «Нью-Йорк Ред Буллс», «Канзас-Сити» Шапи в гостях у «Ди Си Юнайтед», «Интер Майами» Месси сыграет с «Шарлотт» в воскресенье
149 минут назад
В матче «Ман Сити» и «Ноттингема» не было ударов в створ до 42-й минуты. Всего за тайм их было два
256 минут назад
Рюдигер не тренировался с «Реалом» из-за болезни. Защитник может пропустить матч с «Райо»
3сегодня, 13:17
«Акрон» встретится со «Спартаком». Команде нужна ваша поддержка в кубковом матче против красно-белых!
сегодня, 13:00Реклама
Анчелотти о Мбаппе: «Он не всегда в лучшей форме, это нормально. У игроков высокого уровня больше взлетов и падений, это генетика. Мы вышли в 1/8 ЛЧ во многом благодаря Килиану»
2сегодня, 12:46