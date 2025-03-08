НХЛ. «Рейнджерс» в гостях у «Оттавы», «Тампа» против «Бостона», «Колорадо» сыграет с «Торонто», «Эдмонтон» – с «Далласом»
«Рейнджерс» сыграют с «Оттавой» в гостях в регулярном чемпионате НХЛ.
«Тампа» будет противостоять «Бостону», «Колорадо» сыграет с «Торонто», «Эдмонтон» – с «Далласом».
НХЛ
Регулярный чемпионат
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: Спортс’‘
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