«МЮ» упустил победу над «Сосьедадом», «Челси» выиграл, Вильягра в ЦСКА, рекорд Клэбо, ЧМ-2030 могут расширить до 64 команд, тяжба Эрмосо и Рубиалеса продолжается и другие новости

1. «Манчестер Юнайтед» упустил победу над «Реал Сосьедад» в 1-м матче 1/8 финала Лиги Европы – 1:1. Зиркзе забил, Ойарсабаль сравнял с пенальти за руку Бруну. Лига Европы. «Тоттенхэм» уступил АЗ, «Фенербахче» Моуринью проиграл «Рейнджерс», «Рома» на 94-й вырвала победу у «Атлетика», все результаты – тут .



«Челси» обыграл «Копенгаген» (2:1) в 1-м матче 1/8 финала Лиги конференций, «Бетис» сыграл вничью с «Виторией», «Фиорентина» уступила «Панатинаикосу» и другие результаты .

2. Родриго Вильягра перешел в ЦСКА . Контракт с аргентинским хавбеком – до 2028-го с опцией продления на год.

3. Сборная Норвегии с Клэбо и Валнесом выиграла мужскую эстафету на чемпионате мира в Тронхейме, Швейцария – 2-я, Швеция – 3-я. Клэбо стал рекордсменом среди мужчин по количеству золотых медалей ЧМ (на его счету 14 побед), а также повторил достижение Елены Вяльбе по количеству побед на одном чемпионате мира – он взял золото в 5 гонках.

4. В ФИФА предложили расширить ЧМ-2030 с 48 до 64 команд в честь столетия турнира. Джанни Инфантино назвал идею «заслуживающей анализа», пишет The Athletic.

5. В Фонбет чемпионате КХЛ «Торпедо» уступило «Авангарду», «Металлург» обыграл «Сочи», «Салават» в овертайме победил «Амур», «Барыс» одолел «Сибирь».

6. Сантос и Энрике из «Зенита» не вошли в заявку Бразилии на игры с Колумбией и Аргентиной. Неймар, Винисиус, Рафинья – в составе.

7. «Салават Юлаев» заложил 15 автомобилей и автобусов , ледозаливочную машину и медиакуб, сообщает телеграм-канал SHOT. Договор – до мая 2025-го, в этом месяце финал Кубка Гагарина.

8. Французский биатлонист Эмильен Жаклен выиграл спринт на этапе Кубка мира в Нове-Место, Джакомель – 2-й, Йоханнес Бо – 3-й, Лагрейд – 14-й.

9. Алиссон – игрок недели в Лиге чемпионов. Вратарь «Ливерпуля» обошел Родриго, Кейна и Эдегора.

10. НХЛ. «Флорида» обыграла «Коламбус» (3:0), Бобровский сделал 4-й шатаут в сезоне и делит с Тони Эспозито 10-е место среди всех вратарей в истории лиги по числу побед. «Филадельфия» уступила «Виннипегу» (1:4), Мичков забросил 20-ю шайбу в сезоне. «Тампа» одолела «Баффало» (6:5), Кучеров сделал 2 передачи и посидел на скамейке за ошибку, Василевский достиг отметки 30 побед в 8-м сезоне подряд (3-й случай в истории лиги). Все результаты дня – здесь .

11. НБА. 40 очков Карри помогли «Голден Стэйт» одолеть «Бруклин» на выезде, «Бостон» справился с «Филадельфией», «Лейкерс» обыграли «Нью-Йорк» и другие результаты .

12. Российский шахматист Ян Непомнящий победил на турнире «Аэрофлот Опен», Ханс Ниманн – 8-й.

13. Абдукодир Хусанов – лучший игрок февраля в «Ман Сити». Узбекистанский защитник опередил Холанда и Гвардиола.

14. Прокуратура Испании обжаловала приговор экс-главе Королевской испанской футбольной федерации Луису Рубиалесу за поцелуй Эрмосо и потребовала повторного разбирательства. Эрмосо также не согласна с решением: сторона футболистки требует, чтобы экс-главу RFEF приговорили к 1,5 года тюрьмы или к 1 году и компенсации в 50 000 евро. Штраф в размере 10 800 евро обжаловал и сам Рубиалес: его адвокат считает, что «наличие сексуального умысла» не было доказано.

15. Микко Рантанен не готов принять предложение «Каролины» о новом контракте до дедлайна. «Харрикейнс» изучают рынок на предмет интереса к форварду.

16. Шахбокс признан официальным видом спорта в России.

17. Советник «ПСЖ» Луиш Кампуш кричал судье «это красная и пенальти» в перерыве матча с «Ливерпулем» по поводу контакта Барколя и Конате. Ван Дейк ответил: «Бро, это не Лига 1» .

Цитаты дня.

Льюис Хэмилтон о себе и Леклере: «Сильнейший состав в истории «Ф-1», пожалуй»

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Дегтярев о нейтральных статусах: «Никому не позволим клеймить ребят, обзывая их иноагентами и предателями»

«Сначала травма, потом развод – не понимал, как жить дальше . Никто не пишет, я никому не пишу – такое одиночество, что страшно». Экс-игрок «Спартака» Давыдов о том, почему не играл 2 года

«Тренер детей 6-10 лет должен получать полмиллиона в месяц . Нужны определенные люди, которые могут стоять над ребенком час и добиваться топ-базы». Денисов о доходах детских тренеров

Капелло не согласен, что Роналду – лучший футболист в истории: «Он великий игрок, но феноменами я называю Месси, Пеле, Марадону . «Толстяк» Роналдо на волосок ниже их»

Александр Большунов: «Если не будет Олимпиады, то для чего готовиться, для чего бегать? Для всероссийских соревнований? Нет, спасибо»