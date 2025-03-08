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  • Финал Кубка России. Гонка преследования. Сливко стартует 1-й, Казакевич – 2-й, Мошкова – 3-й, Дербушева – 8-й, Халили – 10-й, Резцова – 15-й
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Финал Кубка России. Гонка преследования. Сливко стартует 1-й, Казакевич – 2-й, Мошкова – 3-й, Дербушева – 8-й, Халили – 10-й, Резцова – 15-й

Сливко, Казакевич и Халили пробегут гонку преследования в финале Кубка России.

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6-й этап, финал

Златоуст

Женщины

Гонка преследования

Начало – 9.00 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч ТВ», «Матч! Арена».

Старт-лист

1. Виктория Сливко 

2. Ирина Казакевич – 0,36

3. Екатерина Мошкова – 1,03

4. Анастасия Егорова – 1,08

5. Елизавета Каплина – 1,22

6. Алина Плицева – 1,22

7. Светлана Миронова – 1,23

8. Тамара Дербушева – 1,36

9. Елизавета Фролова – 1,39

10. Анастасия Халили – 1,52

11. Полина Плюснина – 1,57...

15. Кристина Резцова – 2,15...

17. Юлия Шеллер – 2,22...

18. Ульяна Нигматуллина – 3,01...

24. Валерия Каюмова – 3,45

Полный старт-лист – на сайте СБР.

Расписание трансляций финала Кубка России по биатлону в Златоусте

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’‘
Елизавета Фролова
logoКубок России
результаты
logoСветлана Миронова
logoсборная России жен
logoАнастасия Егорова
logoАнастасия Халили (Гореева)
logoИрина Казакевич
Юлия Шеллер
logoКристина Резцова
logoУльяна Нигматуллина (Кайшева)
logoЕкатерина Мошкова
logoВалерия Каюмова (Васнецова)
logoВиктория Сливко
Полина Плюснина
Тамара Дербушева (Воронина)
Елизавета Каплина
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