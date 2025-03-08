Финал Кубка России. Гонка преследования. Сливко стартует 1-й, Казакевич – 2-й, Мошкова – 3-й, Дербушева – 8-й, Халили – 10-й, Резцова – 15-й
Сливко, Казакевич и Халили пробегут гонку преследования в финале Кубка России.
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6-й этап, финал
Златоуст
Женщины
Гонка преследования
Начало – 9.00 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч ТВ», «Матч! Арена».
Старт-лист
2. Ирина Казакевич – 0,36
3. Екатерина Мошкова – 1,03
4. Анастасия Егорова – 1,08
5. Елизавета Каплина – 1,22
6. Алина Плицева – 1,22
7. Светлана Миронова – 1,23
8. Тамара Дербушева – 1,36
9. Елизавета Фролова – 1,39
10. Анастасия Халили – 1,52
11. Полина Плюснина – 1,57...
15. Кристина Резцова – 2,15...
17. Юлия Шеллер – 2,22...
18. Ульяна Нигматуллина – 3,01...
24. Валерия Каюмова – 3,45
Полный старт-лист – на сайте СБР.
Расписание трансляций финала Кубка России по биатлону в Златоусте
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’‘
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