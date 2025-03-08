Якимов из «Факела» удален в игре с «Зенитом»: он удерживал Гонду в центре поля. ВАР подтвердил решение Мешкова
Игрок «Факела» получил прямую красную карточку в игре с «Зенитом».
На 37-й минуте главный арбитр Виталий Мешков показал прямую красную карточку Вячеславу Якимову.
Игрок «Факела» был удален за лишение явной возможности забить. Якимов руками удерживал Лусиано Гонду в центре поля, когда у аргентинца был шанс убежать к воротам с фланга.
Павел Кукуян, отвечающий сегодня за ВАР, подтвердил решение главного судьи.
Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Фото: кадры из трансляции «Матч Премьер»
Опубликовано: Sports
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