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Якимов из «Факела» удален в игре с «Зенитом»: он удерживал Гонду в центре поля. ВАР подтвердил решение Мешкова

Игрок «Факела» получил прямую красную карточку в игре с «Зенитом».

На 37-й минуте главный арбитр Виталий Мешков показал прямую красную карточку Вячеславу Якимову.

Игрок «Факела» был удален за лишение явной возможности забить. Якимов руками удерживал Лусиано Гонду в центре поля, когда у аргентинца был шанс убежать к воротам с фланга.

Павел Кукуян, отвечающий сегодня за ВАР, подтвердил решение главного судьи.

Спортс” ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Фото: кадры из трансляции «Матч Премьер»

Опубликовано: Sports
logoФакел
фото
logoЗенит
logoпремьер-лига Россия
logoсудьи
logoЛусиано Гонду
logoВячеслав Якимов
logoВиталий Мешков
logoПавел Кукуян
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