Кубок мира. Гонка преследования. Жаклен стартует 1-м, Джакомель – 2-м, Йоханнес Бо – 3-м, Перро – 4-м, Фийон-Майе – 7-м, Лагрейд – 14-м

Йоханнес Бо, Жаклен и Перро пробегут гонку преследования на Кубке мира.

Кубок мира по биатлону-2024/25 7-й этап Нове-Место, Чехия Мужчины Гонка преследования Начало – 16:55 по московскому времени, прямая трансляция – на Okko.