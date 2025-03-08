Кубок мира. Гонка преследования. Жаклен стартует 1-м, Джакомель – 2-м, Йоханнес Бо – 3-м, Перро – 4-м, Фийон-Майе – 7-м, Лагрейд – 14-м
Йоханнес Бо, Жаклен и Перро пробегут гонку преследования на Кубке мира.
Кубок мира по биатлону-2024/25
7-й этап
Нове-Место, Чехия
Мужчины
Гонка преследования
Начало – 16:55 по московскому времени, прямая трансляция – на Okko.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’‘
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