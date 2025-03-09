Магомед Анкалаев победил Алекса Перейру на UFC 313 и стал новым чемпионом полутяжелого веса
В ночь на 9 марта в Лас-Вегасе на UFC 313 прошел титульный бой в полутяжелом весе между Алексом Перейрой и Магомедом Анкалаевым.
Анкалаев победил единогласным решением судей (49-46, 48-47, 48-47) и впервые стал чемпионом UFC.
В декабре-2022 он дрался за пояс, но бой против Яна Блаховича завершился вничью.
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Опубликовал: Николай Живоглядов
Источник: Спортс
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