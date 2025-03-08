Дубов победил Ниманна в блиц-матче. Американец должен пройти тест на детекторе лжи

Даниил Дубов выиграл у Ханса Ниманна право задать вопрос на детекторе лжи.

Российский и американский гроссмейстеры провели 18 блиц-партий в Москве. Дубов победил с общим счетом 9,5:8,5.

Согласно условиям матча, проигравший должен будет ответить на один вопрос победителя на полиграфе (детекторе лжи) – об этом ранее сообщал Ниманн .

В декабре на чемпионате мира по блицу в Нью-Йорке Дубов не явился на партию с Ниманном, заявив, что «проспал» ее. Позже россиянин выразил готовность сыграть неофициальный матч, если оппонент согласится пройти через детектор лжи на тему читерства.

Ханс Ниманн в Москве: договорился на детектор лжи, 10 секунд был в кадре под гимн России

Дубов «проспал» партию с Ниманном. Такой протест из-за читерства?