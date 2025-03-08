8

Дубов победил Ниманна в блиц-матче. Американец должен пройти тест на детекторе лжи

Даниил Дубов выиграл у Ханса Ниманна право задать вопрос на детекторе лжи.

Российский и американский гроссмейстеры провели 18 блиц-партий в Москве. Дубов победил с общим счетом 9,5:8,5.

Согласно условиям матча, проигравший должен будет ответить на один вопрос победителя на полиграфе (детекторе лжи) – об этом ранее сообщал Ниманн.

В декабре на чемпионате мира по блицу в Нью-Йорке Дубов не явился на партию с Ниманном, заявив, что «проспал» ее. Позже россиянин выразил готовность сыграть неофициальный матч, если оппонент согласится пройти через детектор лжи на тему читерства.

Ханс Ниманн в Москве: договорился на детектор лжи, 10 секунд был в кадре под гимн России

Дубов «проспал» партию с Ниманном. Такой протест из-за читерства?

Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
Даниил Дубов
logoХанс Ниманн
результаты
детектор лжи
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Читайте новости шахмат в любимой соцсети
Материалы по теме
Дубов обыгрывает Ниманна после девяти партий в блиц. Проигравший в матче должен будет ответить на вопрос на полиграфе
10вчера, 17:26
Ян Непомнящий: «Ниманн – не самый симпатичный мне человек в мире шахмат. С другой стороны, нам нужны интересные личности – Ханс одна из них»
26 марта, 18:22
Ханс Ниманн в Москве: договорился на детектор лжи, 10 секунд был в кадре под гимн России
186 марта, 15:36
Главные новости
Дубов обыгрывает Ниманна после девяти партий в блиц. Проигравший в матче должен будет ответить на вопрос на полиграфе
10вчера, 17:26
Непомнящий о BetBoom Media Chess: «Надеюсь, что подобные шоу-турниры помогают популяризировать шахматы»
вчера, 15:50
Глава Федерации шахмат России: «Думаю, Непомнящий побаивается Ниманна. Поэтому не согласится на матч»
406 марта, 20:26
Грищук о Ниманне: «Я хочу узнать, что нужно сделать, чтобы Ханс предложил мне сыграть матч. На условиях, которые он предложил Непомнящему, я точно готов»
36 марта, 18:37
Ян Непомнящий: «Ниманн – не самый симпатичный мне человек в мире шахмат. С другой стороны, нам нужны интересные личности – Ханс одна из них»
26 марта, 18:22
Ян Непомнящий: «Кубок мира в Индии меня немного смущает. Ведущим шахматистам, видимо, опасно выходить на улицу – порвут на сувениры»
6 марта, 18:15
Ян Непомнящий: «У меня есть идея выиграть чемпионат мира в каждой из номинаций – классика, шахматы Фишера, рапид и блиц»
6 марта, 18:08
Непомнящий о ЧМ по киберспорту: «Нет однозначной уверенности, будут шахматисты за доской или за мониторами»
6 марта, 15:15
Шахбокс признан официальным видом спорта в России
426 марта, 14:30
Непомнящий, Дубов и Есипенко станут наставниками на стримерском турнире по шахматам
6 марта, 13:15
Ко всем новостям
Последние новости
Суперфинал чемпионата России. 2-й тур. Грищук сыграл вничью Понкратовым, Матлаков разошелся миром с Есипенко, другие результаты
118 августа 2024, 20:44
Умайганат Османова, которой соперница разлила на стол неизвестное вещество, стала второй на чемпионате Дагестана
19 августа 2024, 09:23
Фестиваль Chess &amp; Jazz снова объединил поклонников шахмат и джаза в Саду «Эрмитаж»
129 июля 2024, 10:36Фото
Карякин о продолжении карьеры: «Есть сомнения по поводу классических шахмат. А быстрый формат, блиц – я получаю от этого удовольствие»
19 июля 2024, 11:31
Валентина Гунина: «Бронза Игр БРИКС в личном зачете – это очень важно для меня. Я являюсь примером для больных волчанкой, что все возможно»
22 июня 2024, 13:02
Ян Непомнящий о финале ЛЧ: «Болеть буду традиционно против «Реала». Я же за «Барселону»
241 июня 2024, 14:49
Ян Непомнящий о «Спартаке»: «Потерял интерес к матчам – за титул мы не боремся, еврокубков нет. История с Промесом не укладывается в голове, запредельный уровень безалаберности клуба и игрока»
517 мая 2024, 12:28
Сергей Смагин о Всемирном зале славы: «Про Крамника и говорить нечего. Все чемпионы мира автоматически должны туда попадать»
128 апреля 2024, 13:18
Шахматист Есипенко: «Я фанат Криштиану Роналду, поэтому априори поддерживал его команды. Пришлось даже немного «МЮ», это было тяжело»
1922 января 2024, 08:08
Аркадий Дворкович: «ФИДЕ приняла серьезные меры по борьбе с читерством на чемпионате мира по рапиду и блицу»
129 декабря 2023, 08:58