Дубов победил Ниманна в блиц-матче. Американец должен пройти тест на детекторе лжи
Даниил Дубов выиграл у Ханса Ниманна право задать вопрос на детекторе лжи.
Российский и американский гроссмейстеры провели 18 блиц-партий в Москве. Дубов победил с общим счетом 9,5:8,5.
Согласно условиям матча, проигравший должен будет ответить на один вопрос победителя на полиграфе (детекторе лжи) – об этом ранее сообщал Ниманн.
В декабре на чемпионате мира по блицу в Нью-Йорке Дубов не явился на партию с Ниманном, заявив, что «проспал» ее. Позже россиянин выразил готовность сыграть неофициальный матч, если оппонент согласится пройти через детектор лжи на тему читерства.
Ханс Ниманн в Москве: договорился на детектор лжи, 10 секунд был в кадре под гимн России
Дубов «проспал» партию с Ниманном. Такой протест из-за читерства?
Опубликовал: Ян Мельник
Источник: Спортс’’
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