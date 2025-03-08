«Ренн» – «ПСЖ». Онлайн-трансляция начнется в 19:00

«Ренн» принимает «ПСЖ» в матче 25-го тура Лиги 1.

Спортс’’ проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 19:00 по московскому времени.

В прямом эфире игру покажет Okko.

Таблица Лиги 1

Статистика Лиги 1