Штаб Этери Тутберидзе поздравил подопечных с 8 марта. В ролик с поздравлением не вошли Липницкая, Косторная и Щербакова
Штаб Этери Тутберидзе опубликовал видео с поздравлением учениц с 8 марта.
В ролике присутствуют Алина Загитова, Евгения Медведева, Александра Трусова, Аделия Петросян, Александра Бойкова, Маргарита Базылюк, Алиса Двоеглазова, Камила Валиева, Анастасия Мухортова, Диана Дэвис и другие фигуристки – действующие и уже завершившие карьеру.
Из подопечных Тутберидзе в видео нет Анны Щербаковой, Юлии Липницкой и Алены Косторной.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: инстаграм штаба Тутберидзе
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