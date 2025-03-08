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Штаб Этери Тутберидзе поздравил подопечных с 8 марта. В ролик с поздравлением не вошли Липницкая, Косторная и Щербакова

Штаб Этери Тутберидзе опубликовал видео с поздравлением учениц с 8 марта.

В ролике присутствуют Алина Загитова, Евгения Медведева, Александра Трусова, Аделия Петросян, Александра Бойкова, Маргарита Базылюк, Алиса Двоеглазова, Камила Валиева, Анастасия Мухортова, Диана Дэвис и другие фигуристки – действующие и уже завершившие карьеру. 

Из подопечных Тутберидзе в видео нет Анны Щербаковой, Юлии Липницкой и Алены Косторной

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: инстаграм штаба Тутберидзе
logoЭтери Тутберидзе
logoсборная России
logoАнна Щербакова
logoЮлия Липницкая
logoАлена Косторная
женское катание
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