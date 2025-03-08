Семак о расизме в адрес Вендела: «Это не красит ни нашу страну, ни город, ни тех людей, которые это делают. Надеюсь, Fan ID для того и вводили, чтобы этих людей отстранять»

Сергей Семак высказался о проявлении расизма в матче «Зенита» и «Факела».

Петербургская команда одержала победу со счетом 2:0 в 20-м туре Мир РПЛ . После игры главный тренер сине-бело-голубых заявил , что Вендел подвергся расизму со стороны фанатов и игрока воронежского клуба.

Бразильского полузащитника удалили на 74-й минуте – он показывал средний палец болельщикам соперника.

«Коротко по игре: она для нас сложилась благоприятно. Мы забили два гола, и удаление позволило нам достаточно уверенно контролировать игру.

Но омрачило все поведение болельщиков: уханье, обзывание футболистов макаками. Даже один из игроков изображал макаку на поле. Конечно, это омрачило мое впечатление.

Я надеюсь, что Fan ID для того и вводили, чтобы всех тех людей, которые ухали и обзывали макаками футболистов нашей команды, дисквалифицировали если не пожизненно, то хотя бы на какой-то срок, чтобы таких людей больше не было на стадионах. Если это произойдет, значит, Fan ID работает.

Мне как человеку неприятно такое поведение. Всегда приятно приезжать в Воронеж, здесь хорошая поддержка, люди приходят, но та кучка людей, которые позволяют себе на расовой почве обзывать людей из-за их цвета кожи… Думаю, это не красит ни нашу страну, ни город, ни тех людей, которые это делают. Конечно, этот факт меня очень расстроил», – сказал Семак .