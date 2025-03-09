Магомед Анкалаев – пятый чемпион UFC из России

В ночь на 9 марта в Лас-Вегасе на UFC 313 прошел титульный бой в полутяжелом весе между Алексом Перейрой и Магомедом Анкалаевым .

Анкалаев победил и стал новым чемпионом UFC из России. До этого ими становились Олег Тактаров, Хабиб Нурмагомедов, Петр Ян и Ислам Махачев.

Анкалаев выступает в UFC с 2018 года. За это время он провел 15 боев.

Титульник Анкалаева круче, чем у Хабиба. Такого из российских бойцов пока не делал никто