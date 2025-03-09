Магомед Анкалаев – пятый чемпион UFC из России
В ночь на 9 марта в Лас-Вегасе на UFC 313 прошел титульный бой в полутяжелом весе между Алексом Перейрой и Магомедом Анкалаевым.
Анкалаев победил и стал новым чемпионом UFC из России. До этого ими становились Олег Тактаров, Хабиб Нурмагомедов, Петр Ян и Ислам Махачев.
Анкалаев выступает в UFC с 2018 года. За это время он провел 15 боев.
Титульник Анкалаева круче, чем у Хабиба. Такого из российских бойцов пока не делал никто
Опубликовал: Николай Живоглядов
Источник: Спортс
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