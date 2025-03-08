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«Ноттингем Форест» – «Манчестер Сити». Онлайн-трансляция начнется в 15:30

«Манчестер Сити» сыграет в гостях с «Ноттингем Форест» в 28-м туре АПЛ.

Спортс” проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Начало – в 15:30 по московскому времени.

Англия. Премьер-лига 8 марта 12:30
28 тур
Сити Граунд
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Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
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