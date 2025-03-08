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Чемпионат мира по лыжным гонкам-2025. Клэбо, Гульберг, Амундсен, Крюгер, Ниенге, Фермойлен, Поромаа выступят в коньковом масс-старте на 50 км

Клэбо, Крюгер и Гульберг выступят в масс-старте на 50 км на чемпионате мира.

Чемпионат мира по лыжным гонкам-2025

Тронхейм, Норвегия

Мужчины

50 км, масс-старт, свободный стиль

Начало – 13:30 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч! Арена».

Старт-лист 

1. Йоханнес Клэбо (Норвегия)

2. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия)

3. Уго Лапалю (Франция)

4. Харальд Амундсен (Норвегия)

5. Мартин Левстрем Ниенге (Норвегия)

6. Мика Фермойлен (Австрия)

7. Матис Делож (Франция)

8. Пол Гульберг (Норвегия)

9. Фридрих Мох (Германия)

10. Гас Шумахер (США)

11. Вильям Поромаа (Швеция)

12. Эндрю Масгрэйв (Великобритания)...

14. Йенс Бурман (Швеция)...

17. Михал Новак (Чехия)... 

21. Трульс Гиссельман (Швеция)

Полный старт-лист – на сайте FIS.  

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’‘
Трульс Гиссельман
logoсборная Норвегии
logoсборная Франции
Гас Шумахер
logoЭндрю Масгрэйв
logoсборная Германии
Михал Новак
logoВильям Поромаа
logoПол Гульберг
logoсборная Чехии
Матис Делож
logoсборная Австрии
logoХаральд Амундсен
Фридрих Мох
Мика Фермойлен
logoЙоханнес Клэбо
результаты
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logoЙенс Бурман
logoСимен Хегстад Крюгер
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