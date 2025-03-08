Чемпионат мира по лыжным гонкам-2025. Клэбо, Гульберг, Амундсен, Крюгер, Ниенге, Фермойлен, Поромаа выступят в коньковом масс-старте на 50 км
Клэбо, Крюгер и Гульберг выступят в масс-старте на 50 км на чемпионате мира.
Чемпионат мира по лыжным гонкам-2025
Тронхейм, Норвегия
Мужчины
50 км, масс-старт, свободный стиль
Начало – 13:30 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч! Арена».
Старт-лист
1. Йоханнес Клэбо (Норвегия)
2. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия)
3. Уго Лапалю (Франция)
4. Харальд Амундсен (Норвегия)
5. Мартин Левстрем Ниенге (Норвегия)
6. Мика Фермойлен (Австрия)
7. Матис Делож (Франция)
8. Пол Гульберг (Норвегия)
9. Фридрих Мох (Германия)
10. Гас Шумахер (США)
11. Вильям Поромаа (Швеция)
12. Эндрю Масгрэйв (Великобритания)...
14. Йенс Бурман (Швеция)...
17. Михал Новак (Чехия)...
21. Трульс Гиссельман (Швеция)
Полный старт-лист – на сайте FIS.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости