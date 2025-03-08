Александр Панов: «Мы прекрасно жили в СССР. Скромно, но все было. В магазинах была колбаса одна, колбаса вторая. Не как сейчас – выбор из 500, не знаешь, какую взять»

Александр Панов вспомнил жизнь в СССР.

«Детство было прекрасное. До тех пор, пока не развалился Советский Союз. Наше детство было замечательное, веселое, энергичное. У нас было светлое будущее, как нам говорили. Коммунизм строили.

Мы прекрасно жили в Советском Союзе. Честно скажу, все у нас было вполне. Может быть, скромно, но все было. Все, что касалось питания, все четко было. В магазинах была колбаса одна, колбаса вторая. Не как сейчас – выбор из 500, не знаешь, какую взять.

Как только развалилась страна… Понимаете, мы живем нормально, а тут – бац, ничего нет. Как сейчас помню, заходил в магазин – была водка и шоколадка «Аленка». Вот, в принципе, вся продукция, которую мы видели. Что-то достать было сложно.

У нас были талоны. Вы не представляете, что это такое! Давали талоны – на эти талоны надо было закупаться, что-то брать минимально. Пошло конкретное ограничение. Денег не было!» – сказал экс-нападающий «Зенита», «Торпедо» и сборной России.