Кучеров без очков в матче с «Бостоном»: 3 броска в створ, 1 в штангу, 2 потери и «минус 2» за 17:16. Еще 6 его бросков были заблокированы

Никита Кучеров остался без очков в матче с «Бостоном».

Форвард «Тампы » не отметился результативными действиями в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Брюинс» (0:4).

31-летний россиянин по-прежнему занимает 3-е место в гонке бомбардиров лиги с 92 (28+64) очками в 60 играх.

Сегодня Кучеров (17:16, 2:30 – в большинстве, «минус 2») 3 раза бросил в створ и 1 раз в штангу (еще 6 бросков были заблокированы), сделал 2 блока и допустил 2 потери.