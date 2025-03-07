Чемпионат Франции. «Монако» Головина встретится с «Тулузой», «ПСЖ» Сафонова сыграет в субботу, «Гавр» Кузяева проведет матч в воскресенье
В Лиге 1 пройдут матчи 25-го тура.
В пятницу «Монако» Александра Головина сыграет с «Тулузой».
В субботу «ПСЖ» Матвея Сафонова встретится с «Ренном», «Марсель» примет «Ланс».
В воскресенье «Гавр» Далера Кузяева проведет матч с «Сент-Этьеном», «Ницца» примет «Лион».
25-й тур
Франция. Лига 1 7 марта 19:45
25 турСтадиум де Тулуз
Франция. Лига 1 8 марта 16:00
25 турРоазон Парк
Франция. Лига 1 8 марта 18:00
25 турПьер Моруа
Франция. Лига 1 8 марта 20:05
25 турСтадион Велодром
Франция. Лига 1 9 марта 14:00
25 турCтад Франсис Ле Бле
25 турСтад Океан
До матча
-XG-
25 турОгюст Делон
25 турСтад ля Божуар
Франция. Лига 1 9 марта 19:45
25 турАльянц Ривьера
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
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