Фанаты «Факела» ухали и кричали «Вендел – лох!» во время матча с «Зенитом»
Появился ролик с провокационным поведением болельщиков «Факела».
Во время матча 20-го тура Мир РПЛ полузащитник «Зенита» Вендел показал фанатам воронежской команды средний палец и был удален. Главный тренер петербуржцев Сергей Семак заявил, что бразилец столкнулся с расизмом.
В опубликованном телеграм-каналом «Мутко против» ролике слышно, как посетители стадиона имитируют звуки обезьяны. Один из болельщиков выкрикивает: «Вендел – лох!»
РПЛ про «Факел» – «Зенит»: «В рапорте есть информация о дискриминационном поведении болельщиков хозяев в отношении Вендела – КДК рассмотрит конфликт. Подобные выходки недопустимы»
Вендел показал средний палец болельщикам «Факела» и был удален после ВАР. Хавбек «Зенита» не сыграет со «Спартаком»
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Мутко против»
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