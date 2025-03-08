UFC 313: Анкалаев против Перейры, Гейджи подерется с Физиевым и другие бои. Начало основного карда – 06:00 по мск
В ночь на 9 марта в Лас-Вегасе (США) пройдет UFC 313, главным событием которого станет титульный бой в полутяжелом весе между Алексом Перейрой (12-2) и Магомедом Анкалаевым (20-1-1).
В соглавном поединке подерутся Джастин Гейджи (26-5) и Рафаэль Физиев (12-3).
Главные бои турнира:
• Джалин Тернер (14-8) – Игнасио Бахамондес (16-5);
• Аманда Лемос (14-4-1) – Ясмин Лусиндо (17-5);
• Кинг Грин (32-16-1) – Маурисио Раффи (11-1);
• Кертис Блейдс (18-5) – Ризван Куниев (2-0);
• Джошуа Ван (12-2) – Рей Тсуруя (10-0);
• Бруно Феррейра (12-2) – Армен Петросян (9-4).
Основной кард в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ». Начало – в 06:00 по московскому времени.
Анкалаев делает меньше одного тейкдауна за бой и не проводит приемов. Его борьба переоценена?
Физиев – о первом поединке с Гейджи: «Я был готов к войне, но Джастин решил работать на очки»
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий