UFC 313: Анкалаев против Перейры, Гейджи подерется с Физиевым и другие бои. Начало основного карда – 06:00 по мск

В ночь на 9 марта в Лас-Вегасе (США) пройдет UFC 313, главным событием которого станет титульный бой в полутяжелом весе между Алексом Перейрой (12-2) и Магомедом Анкалаевым (20-1-1).

В соглавном поединке подерутся Джастин Гейджи (26-5) и Рафаэль Физиев (12-3).

Главные бои турнира :

• Джалин Тернер (14-8) – Игнасио Бахамондес (16-5);

• Аманда Лемос (14-4-1) – Ясмин Лусиндо (17-5);

• Кинг Грин (32-16-1) – Маурисио Раффи (11-1);

• Кертис Блейдс (18-5) – Ризван Куниев (2-0);

• Джошуа Ван (12-2) – Рей Тсуруя (10-0);

• Бруно Феррейра (12-2) – Армен Петросян (9-4).

Основной кард в прямом эфире покажет телеканал «Матч ТВ». Начало – в 06:00 по московскому времени.

Анкалаев делает меньше одного тейкдауна за бой и не проводит приемов. Его борьба переоценена?

Физиев – о первом поединке с Гейджи: «Я был готов к войне, но Джастин решил работать на очки»