Василевский отбил 21 из 24 бросков «Бостона», поражение – 20-е в сезоне при 30 победах

Андрей Василевский отразил 21 из 24 бросков в игре с «Бостоном » (0:4).

Третий гол «Брюинс» забили в пустые ворота на 55-й минуте после броска Никиты Задорова.

Вратарь «Тампы » проиграл 20-й матч в текущем чемпионате НХЛ при 30 победах, 92,1% сэйвов и коэффициенте надежности 2,25.