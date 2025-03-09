Василевский отбил 21 из 24 бросков «Бостона», поражение – 20-е в сезоне при 30 победах
Андрей Василевский отразил 21 из 24 бросков в игре с «Бостоном» (0:4).
Третий гол «Брюинс» забили в пустые ворота на 55-й минуте после броска Никиты Задорова.
Вратарь «Тампы» проиграл 20-й матч в текущем чемпионате НХЛ при 30 победах, 92,1% сэйвов и коэффициенте надежности 2,25.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт НХЛ
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