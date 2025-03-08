Норвежских прыгунов с трамплина Линдвика и Форфанга дисквалифицировали за манипуляции с костюмами на ЧМ в Тронхейме

Норвежских прыгунов с трамплина дисквалифицировали за манипуляции с костюмами.

Мариуса Линдвика и Йоханна Андре Форфанга дисквалифицировали за манипуляции с костюмами на чемпионате мира в Тронхейме. Они занимали второе и пятое места соответственно в прошедших сегодня соревнованиях на большом трамплине.

Австрия, Польша и Словения подали протест против Норвегии, и повторная проверка показала, что комбинезоны перешивались.

«Перед соревнованиями мы получили информацию о возможных манипуляциях с костюмами. Мы провели проверку, и ничего не было видно. Затем мы получили официальный протест от трех стран. Мы проверили всех норвежских спортсменов, но на тот момент ничего не было видно.

Но после соревнований у нас появилась еще одна возможность проверить костюмы, и тогда мы обнаружили, что в швах был другой материал», – сказал рейс-директор FIS Сандро Пертиле.