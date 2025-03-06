«ПСЖ» с 28 ударами проиграл «Ливерпулю», 885-й гол Овечкина, победа «Барсы» в меньшинстве, «Бавария» разнесла «Байер», бан Фонсеки на 9 месяцев, Денисов разбомбил академию «Зенита» и другие новости

1. В Лиге чемпионов выдалась насыщенная среда. «Ливерпуль» на 87-й вырвал победу над «ПСЖ» в гостях (1:0), при этом парижане нанесли 28 ударов , а «красные» – всего 2. «Ливерпуль» прервал 22-матчевую серию команды Луиса Энрике без поражений.

«Барселона» в меньшинстве (после удаления Пау Кубарси) обыграла «Бенфику» (1:0) на выезде, «Бавария» разгромила «Байер» (3:0) с дублем Кейна, победив впервые с 2022-го , а «Интер» был сильнее «Фейеноорда» (2:0).

2. НХЛ. Александр Овечкин забил 885-й гол в лиге и помог «Вашингтону» одолеть «Рейнджерс» (3:2 ОТ), до рекорда Уэйна Гретцки – 9 шайб, Артемий Панарин продлил голевую серию до 3 матчей. «Вегас» взял верх над «Торонто» (5:2). Остальные результаты – здесь .

3. Паулу Фонсека дисквалифицирован на 9 месяцев . Тренер «Лиона» кричал судье в лицо на игре с «Брестом».

4. Александру Мостовому вручили тренерскую лицензию УЕФА категории А.

5. Йоханнес Клэбо и Эрик Валнес выиграли командный спринт на лыжном чемпионате мира в Тронхейме, Хакола и Вуоринен – 2-е, Свенссон и Ангер – 3-и. Клэбо победил в 4 из 4 гонок на ЧМ и сравнялся с Нортугом по золоту на мировых первенствах – по 13.

Шведки Йонна Сундлинг и Майя Далквист победили в женской гонке , Диггинс и Керн – 2-е, Вебер и Фендрих – 3-и.

6. В Фонбет чемпионате КХЛ «Спартак» уступил «Куньлуню» по буллитам, минское «Динамо» обыграло «Ладу», «Ак Барс» был сильнее «Автомобилиста».

7. Российские байдарочники и каноисты не выступят на чемпионате Европы в Чехии из-за отказа организаторов принять спортсменов.

8. «Зенит» хотел подписать Поля Погба зимой – бывший хавбек «МЮ» и «Ювентуса» отказался от перехода. Председатель правления «Зенита» Александр Медведев подтвердил эту информацию.

9. В перерыве финала ЧМ-2026 пройдет шоу с участием музыкантов – как на Супербоуле.

10. НБА. 84 очка Притчарда и Уайта помогли «Бостону» обыграть «Портленд», «Денвер» отыгрался с «-14» во встрече с «Сакраменто». Другие результаты – здесь .

11. Алина Загитова, Анна Щербакова и Александра Трусова будут капитанами команд на Кубке Первого канала.

12. «Барселона» разработала для Ламина Ямаля план питания в Рамадан , чтобы минимизировать последствия дневного голодания.

13. Александр Овечкин будет жертвовать деньги в фонд борьбы с раком после каждого гола до конца карьеры в НХЛ – суммы, равные общему числу заброшенных шайб.

14. Артура Бетербиева разыскивает ФНС из-за долга в 21 тысячу рублей .

15. Игорь Денисов дал интервью, в котором посетовал на состояние детского футбола и разбомбил академию «Зенита». Он объяснил, почему не пошел туда работать: «Сказал: дайте попробовать – можете вообще не платить, буду здесь жить даже. Старший тренер говорит: «Игорь, ты же нам должен будешь подчиняться». Я вам что, собака? » Также Денисов отметил, что успехи в ЮФЛ не играют роли: «Насрать на ваши ЮФЛ и чемпионат России – вы должны машин выпускать в 18-19 лет». Экс-хавбека удивляет, что клубная академия не может выпустить хороших игроков: «Одного игрока за 5-10 лет можно подготовить? Я слону буду мяч давать каждый день – и он через 5 лет начнет своей стопой огромной по воротам попадать». Кроме того, футболиста возмутили фотографии: «В академии «Зенита» висели фото Халка с Дзюбой, а не выпускников – Аршавина, Быстрова, Малафеева. Топ-игроки, но при чем они здесь? Я сказал: «Меня вообще не вешайте».

Цитаты дня.

Канчельскис о системе «осень – весна»: «Непонятно, почему летом мы отдыхаем, а на замерзших полях играем. Вот вам и «кресты» у Тюкавина. В РФС сидят вредители »

Карпин о невызове Сафонова в сборную: «Беспокоит ситуация, да. А что я могу сделать? Алименты за него заплатить? »

Иосиф Пригожин: «Фигурное катание без россиян? Это хреновое фигурное катание! Чем больше нас запрещают, тем больше хотят»

Александр Мостовой: «Гвардиола нигде не тренировал до «Барсы», Зидан – до «Реала». А почему я не могу сразу работать в РПЛ? В футболе давно все придумано. Не тренеры играют, а футболисты!»

Рассказов о русском рэпе: «Можно его любить за смыслы, за тексты. Например: «Не в деньгах счастье? Тогда отдай их мне». Это же поэзия XXI века »

Луис Энрике о 0:1: «ПСЖ» был гораздо лучше «Ливерпуля» , это очень несправедливо. Их лучшим игроком был вратарь»

Игорь Денисов: «Я не болею за «Зенит». Мне не нравится, что в моем городе играют одни бразильцы. Нахрена они нам? Своих не можем воспитать?»