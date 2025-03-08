НБА. «Бостон» примет «Лейкерс», «Голден Стэйт» встретится с «Детройтом» и другие матчи

Сегодня в рамках регулярного чемпионата НБА пройдут восемь матчей.

«Бостон » примет «Лейкерс » и постарается прервать победную серию гостей из 8 матчей. «Голден Стэйт » сыграет с «Детройтом ». НБА Регулярный чемпионат ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.