«Интер» – «Монца». Онлайн-трансляция начнется в 22:45

«Интер» принимает «Монцу» в 28-м туре Серии А.

Спортс’’ проведет текстовую онлайн-трансляцию матча, который начнется в 22:45 по московскому времени.

В прямом эфире игру покажет канал «Матч! Футбол 1».

Таблица Серии А

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