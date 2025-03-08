Дмитрий Чернышенко: «В России систематически занимаются физкультурой и спортом 33,5 миллиона женщин, в том числе профессиональные спортсменки»

Чернышенко назвал число женщин, занимающихся физкультурой и спортом в РФ.

По словам вице-премьера, в России систематически занимаются физической культурой и спортом 33,5 миллиона женщин, к ним относятся и профессиональные спортсменки.

«В нашей стране женщины вносят важный вклад в развитие всех сфер жизни, в том числе образования, науки, молодежной политики, туризма и спорта.

Они принимают активное участие в воспитании подрастающего поколения, развитии добровольчества, проведении научных исследований, путешествуют и занимаются спортом. В этот праздник мы особенно благодарим женщин и желаем им крепкого здоровья, профессиональной реализации и большого счастья!» – подчеркнул Дмитрий Чернышенко.