Дмитрий Чернышенко: «В России систематически занимаются физкультурой и спортом 33,5 миллиона женщин, в том числе профессиональные спортсменки»
Чернышенко назвал число женщин, занимающихся физкультурой и спортом в РФ.
По словам вице-премьера, в России систематически занимаются физической культурой и спортом 33,5 миллиона женщин, к ним относятся и профессиональные спортсменки.
«В нашей стране женщины вносят важный вклад в развитие всех сфер жизни, в том числе образования, науки, молодежной политики, туризма и спорта.
Они принимают активное участие в воспитании подрастающего поколения, развитии добровольчества, проведении научных исследований, путешествуют и занимаются спортом. В этот праздник мы особенно благодарим женщин и желаем им крепкого здоровья, профессиональной реализации и большого счастья!» – подчеркнул Дмитрий Чернышенко.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: сайт правительства РФ
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