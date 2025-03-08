Матч «Барселоны» и «Осасуны» перенесен из-за смерти члена медштаба каталонцев

Матч «Барса» – «Осасуна» не будет сыгран сегодня из-за смерти врача каталонцев.

Встреча 27-го тура Ла Лиги перенесена по причине смерти одного из членов медицинского штаба «Барселоны».

По данным Cadena SER, сами игроки попросили о переносе игры, которая должна была состоятся в сегодня в 23:00 по московскому времени.

Скончался 40-летний Карлес Миньярро. Медик работал в системе клуба с 2017 года. В этом сезоне он был переведен из футзальной команды в футбольную.