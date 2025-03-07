Чемпионат Германии. «Майнц» сыграет с «Боруссией» Менхенгладбах, «Байер», «Бавария» и «Боруссия» Дортмунд проведут матчи в субботу, «Айнтрахт» – в воскресенье
В Бундеслиге пройдут матчи 25-го тура.
В пятницу «Майнц» сыграет с «Боруссией» Менхенгладбах.
В субботу «Байер» примет «Вердер», «Бавария» – «Бохум», «Боруссия» Дортмунд – «Аугсбург».
В воскресенье «Айнтрахт» встретится с «Унионом».
Чемпионат Германии
25-й тур
Германия. Бундеслига 7 марта 19:30
25 турБоруссия-Парк
До матча
-XG-
25 турБай-Арена
25 турАльянц Арена
25 турСигнал Идуна Парк
До матча
-XG-
25 турФольксваген-Арена
До матча
-XG-
25 турХольштайн
До матча
-XG-
Германия. Бундеслига 8 марта 17:30
25 турEuropa-Park Stadion
До матча
-XG-
Германия. Бундеслига 9 марта 14:30
25 турДойче банк Парк
До матча
-XG-
Германия. Бундеслига 9 марта 16:30
25 турПреЗеро-Арена
До матча
-XG-
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Спортс’‘
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