Роман Ротенберг: «Хоккей – это «Формула-1». Мы обыграем Канаду любым составом – Макдэвида, Маршанда, Маккиннона, можем поспорить, – если будем такими темпами развиваться»

Роман Ротенберг уверен, что Россия обыграет Канаду после возвращения к турнирам.

Ротенберг после победы СКА над «Металлургом» (4:2) в Фонбет Чемпионате КХЛ ответил на вопрос, будет ли его команда ставить «автобус» в плей-офф: «У нас «Феррари»! У «Феррари» нет автобуса . Есть автобус «Икарус» – «гармошка». Это точно не мы».

– Вы говорили, что «Феррари» – это не автобусы. Вот коллеги нашли, и я нашел, что «Феррари» все-таки делают автобусы. Но они, правда, туристические, судя по всему. Просто так, для общего развития.

– Как военный корабль. На военном корабле нет пассажиров. У нас нет пассажиров, у нас нет туристов. Делают тракторы же в «Ламборгини», правильно? Начинали как раз. Есть разные направления.

Есть еще замечательная компания «Аурус» – наша отечественная, которая производит очень хорошие машины, другие производители в России, автопром наш развивается.

Но в целом мы говорим, что это как «Формула-1 ». Хоккей – это «Формула-1». И это скорость принятия решений, скорости все повышаются, повышаются. Тем интереснее быть в хоккее.

Если мы говорим про мои 250 игр: первая игра – какие были скорости даже, вот на моей памяти, и где мы сейчас, 250 матчей, Это совершенно другой уровень. Тем интереснее для болельщиков, для развития хоккеистов.

И если будет у нас таким образом, такими темпами хоккей развиваться, и мы все вместе будем работать, то когда мы вернемся на международную арену, мы – вот увидите, можем с вами поспорить – Канаду обыграем любым составом. Даже вот этих ребят, которые выиграли Турнир четырех наций. И Макдэвид, и Маршанд , и Маккиннон , все эти ребята – мы их можем обыграть. И мы знаем как.

Но мы должны все работать шаг за шагом. Без популизма, без громких слов. Просто работать и работать, – сказал главный тренер СКА и сборной «Россия 25» Ротенберг .