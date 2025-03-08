У Салаха 54 (32+22) очка в 41 матче сезона за «Ливерпуль». Вингер сделал дубль с пенальти в игре с «Саутгемптоном»

Мохамед Салах набрал 53-е и 54-е очко за «Ливерпуль» в этом сезоне.

Вингер мерсисайдцев сделал дубль в матче 28-го тура АПЛ против «Саутгемптона » (3:1). Оба гола египтянин забил с пенальти.

Теперь на счету Салаха 32 гола и 22 ассиста в 41 матче во всех турнирах.

Подробная статистика выступлений Салаха доступна здесь .

Спортс’‘ велтекстовую онлайн-трансляцию этого матча.