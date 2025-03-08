У Салаха 54 (32+22) очка в 41 матче сезона за «Ливерпуль». Вингер сделал дубль с пенальти в игре с «Саутгемптоном»
Мохамед Салах набрал 53-е и 54-е очко за «Ливерпуль» в этом сезоне.
Вингер мерсисайдцев сделал дубль в матче 28-го тура АПЛ против «Саутгемптона» (3:1). Оба гола египтянин забил с пенальти.
Теперь на счету Салаха 32 гола и 22 ассиста в 41 матче во всех турнирах.
Подробная статистика выступлений Салаха доступна здесь.
Спортс’‘ велтекстовую онлайн-трансляцию этого матча.
Опубликовано: Илья Учватов
Источник: Спортс’‘
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