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Единая лига ВТБ. «Автодор» примет ЦСКА, МБА сыграет с «Самарой» и другие матчи

Сегодня, 8 марта, в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ состоятся четыре матча.

Казанский УНИКС сыграет с пермской «Пармой», «Автодор» примет московский ЦСКА.

Единая лига ВТБ

Регулярный чемпионат

Положение команд: ЦСКА – 29-5, Зенит – 29-5, УНИКС – 28-7, Локомотив-Кубань – 26-8, Уралмаш – 18-16, Пари Нижний Новгород – 16-19, Автодор – 14-20, Парма – 14-20, МБА-МАИ – 12-22, Енисей – 11-25, Самара – 8-26, Астана – 1-33.

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.

Опубликовал: Филипп Прокофьев
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