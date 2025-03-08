Разин – журналистам на пресс-конференции: «Вы чего пришли, в телефонах покопаться? Очень приятно, когда народу много, а на тебя не смотрят. Хотя бы чуть-чуть уважения должно быть»
Андрей Разин возмутился тем, что журналисты «копаются в телефонах».
«Металлург» уступил СКА со счетом 2:4 в матче регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ. После ответа Разина на один из вопросов на послематчевой пресс-конференции в зале на несколько секунд воцарилась тишина.
– А вы чего пришли, в телефонах покопаться? Вы чего здесь сидите, я не пойму? Вы можете выйти...
– Они печатают.
– Да я вижу, как они печатают. Я зашел – они печатали, сейчас печатают...
– Работа такая, Андрей Владимирович, – ковыряться в телефоне постоянно.
– Очень приятно, когда народу много, сидят и на тебя не смотрят.
Я полчаса тут ждал, чтобы на вас печатающих посмотреть, что ли? Давайте я тоже буду сидеть тут печатать. Хотя бы чуть-чуть уважения должно быть, – сказал главный тренер «Металлурга».
Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: группа СКА в ВК
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