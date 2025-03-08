Разин – журналистам на пресс-конференции: «Вы чего пришли, в телефонах покопаться? Очень приятно, когда народу много, а на тебя не смотрят. Хотя бы чуть-чуть уважения должно быть»

Андрей Разин возмутился тем, что журналисты «копаются в телефонах».

«Металлург» уступил СКА со счетом 2:4 в матче регулярного сезона Фонбет Чемпионата КХЛ. После ответа Разина на один из вопросов на послематчевой пресс-конференции в зале на несколько секунд воцарилась тишина.

– А вы чего пришли, в телефонах покопаться? Вы чего здесь сидите, я не пойму? Вы можете выйти...

– Они печатают.

– Да я вижу, как они печатают. Я зашел – они печатали, сейчас печатают...

– Работа такая, Андрей Владимирович, – ковыряться в телефоне постоянно.

– Очень приятно, когда народу много, сидят и на тебя не смотрят.

Я полчаса тут ждал, чтобы на вас печатающих посмотреть, что ли? Давайте я тоже буду сидеть тут печатать. Хотя бы чуть-чуть уважения должно быть, – сказал главный тренер «Металлурга ».