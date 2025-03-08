Йоханнес Бо не сможет превзойти рекорд Бьорндалена по количеству побед за карьеру
Йоханнес Бо не сможет превзойти рекорд Бьорндалена по победам за карьеру.
На счету норвежского биатлониста Йоханнеса Бо 90 побед на уровне Кубка мира, чемпионатов мира и Олимпийских игр. Рекорд – 95 побед – принадлежит его соотечественнику Уле Эйнару Бьорндалену.
До конца сезона осталось пять личных гонок. Таким образом, Бо, завершающий карьеру после этапа в Холменколлене, не сумеет превзойти достижение Бьорндалена.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спортс’‘
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