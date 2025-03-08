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  • Вендел подвергся расизму со стороны фанатов и игрока «Факела», заявил Семак: «Его обзывали макакой, один соперник ее изображал. Надеюсь, последуют санкции»
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Вендел подвергся расизму со стороны фанатов и игрока «Факела», заявил Семак: «Его обзывали макакой, один соперник ее изображал. Надеюсь, последуют санкции»

Вендел подвергся расизму во время матча «Зенита» и «Факела».

Об этом заявил главный тренер петербургской команды Сергей Семак

Напомним, полузащитник сине-бело-голубых получил красную карточку 74-й минуте матча – он показывал средний палец болельщикам соперника. 

«Удаление [Вендела] омрачило впечатление о матче. Не только удаление. Надеюсь, последуют санкции по отношению к тем людям, которые себя так ведут и позволяют себе на расовой почве оскорблять игроков с другим цветом кожи, обзывать макакой игрока. Надеюсь, таких болельщиков будут отстранять пожизненно.

То же самое хочу сказать об одном игроке соперника, который изображал макаку. Надеюсь, мы предоставим видео. Странно, что этот момент остался без внимания судьи. Надо вести себя достойно», – сказал Семак в эфире «Матч Премьер».

«Зенит» обыграл «Факел» со счетом 2:0 в 20-м туре Мир РПЛ

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: «Матч ТВ»
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logoпремьер-лига Россия
logoФакел
дискриминация
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