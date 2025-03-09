Леброн Джеймс получил травму паха

Форвард «Лейкерс» не смог доиграть матч с «Бостоном».

Инсайдер ESPN Шэмс Чарания сообщает, что у игрока растяжение паха.

Джеймс провел на площадке 34 минуты. У него 22 очка, 11 из 23 с игры, 0 из 6 из-за дуги, 14 подборов и 9 передач, а также «-11» по показателю плюс-минус.

По информации инсайдера ESPN Дэйва Макменамина Джеймс может пропустить несколько недель.