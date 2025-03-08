Панарин забил в 4-м матче подряд – «Оттаве». У форварда «Рейнджерс» 66 (27+39) очков в 61 игре сезона

Артемий Панарин забил в четвертом матче подряд.

Нападающий «Рейнджерс » ассистировал Карсону Соуси в первом периоде матче против «Отттавы», а в третьем периоде забил сам.

Форвард «Рейнджерс» продлил голевую серию до 4 игр (4+3 на отрезке).

Всего в 61 матче текущего чемпионата НХЛ на его счету 66 (27+39) очков.