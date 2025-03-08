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  • Панарин забил в 4-м матче подряд – «Оттаве». У форварда «Рейнджерс» 66 (27+39) очков в 61 игре сезона
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Панарин забил в 4-м матче подряд – «Оттаве». У форварда «Рейнджерс» 66 (27+39) очков в 61 игре сезона

Артемий Панарин забил в четвертом матче подряд.

Нападающий «Рейнджерс» ассистировал Карсону Соуси в первом периоде матче против «Отттавы», а в третьем периоде забил сам. 

Форвард «Рейнджерс» продлил голевую серию до 4 игр (4+3 на отрезке). 

Всего в 61 матче текущего чемпионата НХЛ на его счету 66 (27+39) очков.

Опубликовал: Алексей Белоус
Источник: Спортс’’
logoРейнджерс
logoАртемий Панарин
logoНХЛ
logoОттава
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