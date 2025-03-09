Ничушкин набрал 3+1 в матче с «Торонто», став 1-й звездой. У форварда «Колорадо» 15+8 в 26 играх
Валерий Ничушкин набрал 4 (3+1) очка в матче с «Торонто» (7:4).
Форвард «Колорадо» признан первой звездой этой игры. Третью шайбу он забросил на 59-й минуте в пустые ворота, сделав счет 6:4.
Россиянин набрал 23-й (15+8) балл в текущем чемпионате НХЛ, всего он провел 26 игр.
Сегодня за 19:44 (2:13 – в большинстве) у Ничушкина 5 бросков в створ ворот, 3 силовых приема, полезность – «плюс 2».
Хет-трик стал для Валерия первым в регулярных чемпионатах лиги. Также он один раз забросил 3 шайбы в матче плей-офф.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: сайт НХЛ
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