Ничушкин набрал 3+1 в матче с «Торонто», став 1-й звездой. У форварда «Колорадо» 15+8 в 26 играх

Валерий Ничушкин набрал 4 (3+1) очка в матче с «Торонто» (7:4).

Форвард «Колорадо » признан первой звездой этой игры. Третью шайбу он забросил на 59-й минуте в пустые ворота, сделав счет 6:4.

Россиянин набрал 23-й (15+8) балл в текущем чемпионате НХЛ , всего он провел 26 игр.

Сегодня за 19:44 (2:13 – в большинстве) у Ничушкина 5 бросков в створ ворот, 3 силовых приема, полезность – «плюс 2».

Хет-трик стал для Валерия первым в регулярных чемпионатах лиги. Также он один раз забросил 3 шайбы в матче плей-офф.