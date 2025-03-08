Бах о допуске россиян на Игры-2026: «Миссия олимпийского движения – объединять. Федерации зимних видов спорта должны изучить это очень внимательно»

Бах призвал международные федерации изучить возможность допуска россиян на ОИ.

Зимние Олимпийские игры 2026 года пройдут с 6 по 22 февраля в Италии.

«Миссия олимпийского движения – объединять. Это то, что федерации зимних видов спорта должны изучить очень внимательно», – сказал глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах в интервью AP.