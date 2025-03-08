Бах о допуске россиян на Игры-2026: «Миссия олимпийского движения – объединять. Федерации зимних видов спорта должны изучить это очень внимательно»
Бах призвал международные федерации изучить возможность допуска россиян на ОИ.
Зимние Олимпийские игры 2026 года пройдут с 6 по 22 февраля в Италии.
«Миссия олимпийского движения – объединять. Это то, что федерации зимних видов спорта должны изучить очень внимательно», – сказал глава Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах в интервью AP.
Опубликовала: Анна Лаптева
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости