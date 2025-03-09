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Пьянич мог нарушить правила перед голом ЦСКА на 93-й «Химкам». Мяч, возможно, находится вне углового сектора перед подачей

Гол ЦСКА в ворота «Химок» вызывает споры на предмет нарушения правил.

Команда Марко Николича победила «Химки» в 20-м туре Мир РПЛ (1:0), забив с углового на 93-минуте. Виллиан Роша замкнул подачу Миралема Пьянича

Эксперт по судейству «Спорт-Экспресс» Александр Бобров усмотрел возможное нарушение правил со стороны боснийского полузащитника ЦСКА при исполнении стандарта.

Пьянич мог разместить мяч вне углового сектора, однако главный арбитр Рафаэль Шафеев не обратил на это внимания.

Видеоассистенты Василий Казарцев и Сергей Цыганок не имели права вмешаться в действия рефери, поскольку подобная ситуация вне их компетенции.

По словам Боброва, за выполнением правил на угловых, штрафных ударах или вбрасываниях мяча из аута должен следить сам арбитр.

Фото: кадр из трансляции «Матч Премьер»

Опубликовано: Илья Учватов
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoЦСКА
logoМиралем Пьянич
logoпремьер-лига Россия
logoХимки
Рафаэль Шафеев
logoсудьи
Сергей Цыганок
logoВасилий Казарцев
logoСпорт-Экспресс
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