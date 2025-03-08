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РПЛ про «Факел» – «Зенит»: «В рапорте есть информация о дискриминационном поведении болельщиков хозяев в отношении Вендела – КДК рассмотрит конфликт. Подобные выходки недопустимы»

Мир РПЛ выступила с заявлением по поводу расизма в матче «Факел» – «Зенит».

Петербургская команда на выезде одержала победу со счетом 2:0 в 20-м туре РПЛ.

После игры главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак заявил, что Вендел подвергся расизму со стороны фанатов и игрока воронежского клуба. Бразильского полузащитника удалили на 74-й минуте – он показывал средний палец болельщикам соперника. 

«По итогам матча 20-го тура Мир РПЛ между футбольными клубами «Факел» и «Зенит» в рапорт делегата внесена информация о дискриминационном поведении болельщиков воронежского клуба в отношении игрока «Зенита» Вендела.

Это позволит всесторонне рассмотреть конфликтную ситуацию на заседании КДК РФС. Подобные выходки недопустимы и должны строго пресекаться соответствующими органами», – сказано в заявлении лиги.

Вендел удалился за фак. Теперь не сыграет со «Спартаком»

Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: телеграм-канал РПЛ
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