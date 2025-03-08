РПЛ про «Факел» – «Зенит»: «В рапорте есть информация о дискриминационном поведении болельщиков хозяев в отношении Вендела – КДК рассмотрит конфликт. Подобные выходки недопустимы»
Мир РПЛ выступила с заявлением по поводу расизма в матче «Факел» – «Зенит».
Петербургская команда на выезде одержала победу со счетом 2:0 в 20-м туре РПЛ.
После игры главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак заявил, что Вендел подвергся расизму со стороны фанатов и игрока воронежского клуба. Бразильского полузащитника удалили на 74-й минуте – он показывал средний палец болельщикам соперника.
«По итогам матча 20-го тура Мир РПЛ между футбольными клубами «Факел» и «Зенит» в рапорт делегата внесена информация о дискриминационном поведении болельщиков воронежского клуба в отношении игрока «Зенита» Вендела.
Это позволит всесторонне рассмотреть конфликтную ситуацию на заседании КДК РФС. Подобные выходки недопустимы и должны строго пресекаться соответствующими органами», – сказано в заявлении лиги.
Опубликовал: Игорь Новиков
Источник: телеграм-канал РПЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости