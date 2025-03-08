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  • Кубок мира. Гонка преследования. Тандревольд стартует 1-й, Брезаз-Буше – 2-й, Симон – 3-й, Жанмонно – 4-й, Вирер – 9-й, Ханна Оберг – 14-й, Пройс – 15-й
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Кубок мира. Гонка преследования. Тандревольд стартует 1-й, Брезаз-Буше – 2-й, Симон – 3-й, Жанмонно – 4-й, Вирер – 9-й, Ханна Оберг – 14-й, Пройс – 15-й

Тандревольд, Симон и Жанмонно пробегут гонку преследования на Кубке мира.

Кубок мира по биатлону-2024/25

7-й этап

Нове-Место, Чехия

Женщины

Гонка преследования

Начало – 19:40 по московскому времени, прямая трансляция – на Okko. 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’‘
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