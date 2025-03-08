Кубок мира. Гонка преследования. Тандревольд стартует 1-й, Брезаз-Буше – 2-й, Симон – 3-й, Жанмонно – 4-й, Вирер – 9-й, Ханна Оберг – 14-й, Пройс – 15-й

Тандревольд, Симон и Жанмонно пробегут гонку преследования на Кубке мира.

Кубок мира по биатлону-2024/25 7-й этап Нове-Место, Чехия Женщины Гонка преследования Начало – 19:40 по московскому времени, прямая трансляция – на Okko.