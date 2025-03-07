Перерыв
Чемпионат России. «Краснодар» в гостях у «Пари НН», «Локо» принимает «Ахмат», «Зенит» и «Спартак» проведут матчи в выходные
В Мир РПЛ проходят матчи 20-го тура.
В пятницу «Краснодар» играет в гостях с «Пари НН», «Локомотив» принимает «Ахмат».
В субботу «Зенит» встретится на выезде с «Факелом», ЦСКА проведет домашний матч с «Химками», московское «Динамо» – с махачкалинским.
В воскресенье «Спартак» сыграет в гостях с «Рубином».
Чемпионат России
20-й тур
Россия. Премьер-лига 7 марта 15:00
20 турСтадион Нижний Новгород
Россия. Премьер-лига 7 марта 17:15
20 турРЖД Арена
Россия. Премьер-лига 8 марта 09:00
20 турГазовик
Россия. Премьер-лига 8 марта 11:30
20 турстадион Факел
Россия. Премьер-лига 8 марта 14:00
20 турВЭБ Арена
Россия. Премьер-лига 8 марта 16:30
20 турВТБ Арена
До матча
-XG-
Россия. Премьер-лига 9 марта 13:30
20 турСамара-Арена
До матча
-XG-
Россия. Премьер-лига 9 марта 16:30
20 турАк Барс Арена
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
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