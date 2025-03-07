Чемпионат России. «Краснодар» в гостях у «Пари НН», «Локо» принимает «Ахмат», «Зенит» и «Спартак» проведут матчи в выходные

В Мир РПЛ проходят матчи 20-го тура.

В пятницу «Краснодар » играет в гостях с «Пари НН », «Локомотив » принимает «Ахмат ».

В субботу «Зенит » встретится на выезде с «Факелом», ЦСКА проведет домашний матч с «Химками», московское «Динамо» – с махачкалинским.

В воскресенье «Спартак» сыграет в гостях с «Рубином».

Чемпионат России

20-й тур

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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