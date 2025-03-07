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  • Чемпионат России. «Краснодар» в гостях у «Пари НН», «Локо» принимает «Ахмат», «Зенит» и «Спартак» проведут матчи в выходные
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Чемпионат России. «Краснодар» в гостях у «Пари НН», «Локо» принимает «Ахмат», «Зенит» и «Спартак» проведут матчи в выходные

В Мир РПЛ проходят матчи 20-го тура.

В пятницу «Краснодар» играет в гостях с «Пари НН», «Локомотив» принимает «Ахмат».

В субботу «Зенит» встретится на выезде с «Факелом», ЦСКА проведет домашний матч с «Химками», московское «Динамо» – с махачкалинским.

В воскресенье «Спартак» сыграет в гостях с «Рубином».

Чемпионат России

20-й тур

Россия. Премьер-лига 7 марта 15:00
20 тур
Стадион Нижний Новгород
Пари НН
Перерыв
0 - 2
0.47XG1.1
Краснодар
Коэффициенты
Перерыв
36’
  Батчи
9’
  Черников
1’
Виктор Са
Пари НН:
Медведев, Карич, Магкеев, Каккоев, Грулев, Боселли, Кастильо, Вешнер Тичич, Калинский, Эктов, Кокшаров, Лукьянов, Гоцук, Александров, Крашевский, Трошечкин, Карапузов, Майга, Царукян, Весино
1тайм
Краснодар:
Агкацев, Оласа, Диего Коста, Панталеао, Гонсалес, Ленини, Черников, Виктор Са, Кривцов, Батчи, Кордоба, Дюпин, Петров, Ларионов, Газинский, Козлов, Кастаньо, Смолов, Кобнан Дэвид
Россия. Премьер-лига 7 марта 17:15
20 тур
РЖД Арена
Локомотив
До матча
-XG-
Ахмат
Коэффициенты
Россия. Премьер-лига 8 марта 09:00
20 тур
Газовик
Оренбург
До матча
-XG-
Ростов
Коэффициенты
Россия. Премьер-лига 8 марта 11:30
20 тур
стадион Факел
Факел
До матча
-XG-
Зенит
Коэффициенты
Россия. Премьер-лига 8 марта 14:00
20 тур
ВЭБ Арена
ЦСКА
До матча
-XG-
Химки
Коэффициенты
Россия. Премьер-лига 8 марта 16:30
20 тур
ВТБ Арена
Динамо
До матча
-XG-
Динамо Махачкала
Коэффициенты
Россия. Премьер-лига 9 марта 13:30
20 тур
Самара-Арена
Крылья Советов
До матча
-XG-
Акрон
Коэффициенты
Россия. Премьер-лига 9 марта 16:30
20 тур
Ак Барс Арена
Рубин
До матча
-XG-
Спартак
Коэффициенты

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица Мир РПЛ

Статистика Мир РПЛ

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс”
результаты
logoРостов
logoОренбург
logoПари НН
logoКраснодар
logoФакел
logoЗенит
logoпремьер-лига Россия
logoАхмат
logoЛокомотив
logoЦСКА
logoАкрон
logoДинамо Москва
logoКрылья Советов
logoРубин
logoСпартак
logoДинамо Махачкала
logoХимки
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