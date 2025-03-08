Чемпионат России по лыжным гонкам-2025. Непряева и Терентьева, Смирнова и Сорина, Горбунова и Фалеева выступят в квалификации командного спринта
ФосАгро Чемпионат России по лыжным гонкам-2025
Казань
Женщины
Командный спринт
Начало квалификации – 12:00 по московскому времени, финалов – 13:30 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч ТВ».
Участницы
Екатерина Смирнова – Татьяна Сорина (Тюменская область-1)
Ксения Шорохова – Елизавета Пантрина (Тюменская область-2)
Анна Хоботова – Алиса Жамбалова (Тюменская область-3)
Дарья Непряева – Наталья Терентьева (Татарстан-1)
Лидия Горбунова – Анастасия Фалеева (Татарстан-2)
Екатерина Мегедь – Ирина Ибрагимова (Татарстан-3)
Екатерина Никитина – Алена Баранова (Москва-1)
Арина Кусургашева – Екатерина Евтягина (Москва-2)
Елизавета Шалабода – Александра Кононова (Москва-3)
Мария Крамаренко – Наталья Крамаренко (Свердловская область)
Олеся Ляшенко – Дарья Канева (Республика Коми-1)
Милена Габушева – Полина Порошкина (Республика Коми-2)
Анастасия Кириллова – Елизавета Еремеева (ХМАО)
Полный старт-лист – на сайте ФЛГР.
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