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  • Чемпионат России по лыжным гонкам-2025. Непряева и Терентьева, Смирнова и Сорина, Горбунова и Фалеева выступят в квалификации командного спринта
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Чемпионат России по лыжным гонкам-2025. Непряева и Терентьева, Смирнова и Сорина, Горбунова и Фалеева выступят в квалификации командного спринта

8 марта лыжницы пробегут командный спринт на чемпионате России в Казани.

ФосАгро Чемпионат России по лыжным гонкам-2025

Казань

Женщины

Командный спринт

Начало квалификации – 12:00 по московскому времени, финалов – 13:30 по московскому времени, прямая трансляция – «Матч ТВ».

Участницы

Екатерина СмирноваТатьяна Сорина (Тюменская область-1)

Ксения Шорохова – Елизавета Пантрина (Тюменская область-2)

Анна Хоботова – Алиса Жамбалова (Тюменская область-3)

Дарья НепряеваНаталья Терентьева (Татарстан-1)

Лидия Горбунова – Анастасия Фалеева (Татарстан-2)

Екатерина Мегедь – Ирина Ибрагимова (Татарстан-3)

Екатерина Никитина – Алена Баранова (Москва-1)

Арина Кусургашева – Екатерина Евтягина (Москва-2)

Елизавета Шалабода – Александра Кононова (Москва-3)

Мария Крамаренко – Наталья Крамаренко (Свердловская область)

Олеся Ляшенко – Дарья Канева (Республика Коми-1)

Милена Габушева – Полина Порошкина (Республика Коми-2)

Анастасия Кириллова – Елизавета Еремеева (ХМАО)

Полный старт-лист – на сайте ФЛГР.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Спортс’‘
Анна Хоботова
Екатерина Никитина
Анастасия Кириллова
Ирина Ибрагимова
logoАлена Баранова
Екатерина Евтягина
Арина Кусургашева
logoсборная России жен (лыжные гонки)
logoЕлизавета Шалабода
logoДарья Непряева
logoАнастасия Фалеева
лыжные гонки
logoАлиса Жамбалова
logoЕлизавета Пантрина (Бекишева)
Олеся Ляшенко
logoЛидия Горбунова (Дуркина)
Александра Кононова
Наталья Крамаренко
командный спринт (жен)
Екатерина Мегедь
logoНаталья Терентьева (Непряева)
logoЕлизавета Еремеева
Екатерина Смирнова
logoТатьяна Сорина (Алешина)
Дарья Канева
чемпионат России
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